ألقت الشرطة النيوزيلندية القبض على عصابة من شريكين كانا يحاولان تهريب صندوق سيارة مليء بالدجاج المقلي إلى أوكلاند.

وتخضع أوكلاند، أكبر مدينة في البلاد، لقيود صارمة بسبب وباء كورونا منذ منتصف آب/أغسطس، حيث لا يسمح لأي شخص بدخول المنطقة أو مغادرتها.

وتشهد أوكلاند توقفا لجميع الأنشطة التجارية غير الأساسية، والتي تشمل مطاعم الوجبات السريعة. ومع ذلك، فإن بقية نيوزيلندا لديها قيود أقل بكثير حيث تمارس جميع الأعمال التجارية نشاطها تقريبا.

وقالت الشرطة إن رجالها الذين كانوا يقومون بدوريات في الطرق الخلفية بالقرب من الحدود لاحظوا سيارة "مثيرة للشبهات" تسير على طريق مفتوح.

وقال متحدث باسم الشرطة في بيان إنه عند رؤية العصابة لسيارة الشرطة، انعطفت السيارة المثيرة للشبهات وفرت من المنطقة.

وتوقفت السيارة في النهايةعلى جانب الطريق وتأكدت الشرطة من أنها كانت قادمة من مدينة هاميلتون القريبة في محاولة للوصول إلى أوكلاند.

وتم تفتيش السيارة وعثرت الشرطة على أكثر من 100 ألف دولار نيوزيلندي (70207 دولارات أمريكية) وأكياس فارغة و "كمية كبيرة" من الدجاج المقلي الجاهز.

وقالت الشرطة إن رجلين 23/ و30 عاما/ سوف يمثلان أمام المحكمة في وقت لاحق.