كشفت دراسة جديدة أن أعداد حيوان الكوالا في جميع أنحاء أستراليا تشهد "تراجعا سريعا"، حيث انخفضت بنحو 30% خلال ثلاث سنوات.

وقالت مؤسسة كوالا الاسترالية (إيه كيه إف) إن كل منطقة في أستراليا شهدت انخفاضا في أعداد الكوالا، وكانت نيو ساوث ويلز الأسوأ بنسبة انخفاض 41 %.

وتابعت المؤسسة أن الكوالا انقرض الآن في 47 من أصل 128 اقليما اتحاديا في البلاد، وكان هناك إقليما واحدا فقط لديه أكثر من 5000 من حيوانات الكوالا.

وقدرت المؤسسة أن تكون أعداد الكوالا المتبقية في بعض المناطق محدودة للغاية وقد تصل إلى 5 أو 10 حيوانات فقط.

وتقدر المؤسسة أن هناك ما بين 32065 إلى 57920 متبقية من حيوان الكوالا في البلاد بعد أن كانت ما بين 45745 إلى 82170 في عام .2018

وقالت ديبورا تابارت ، رئيسة مؤسسة (إيه كيه إف)، إن حرائق الغابات خلال عامى 2019 و 2020 ساهمت في هذا التراجع.

وتابعت أنه "مع ذلك، فمن المؤكد أنها ليست السبب الوحيد الذي يجعلنا نرى أعداد الكوالا في انخفاض. لقد شهدنا انخفاضا حادا في أعداد الحيوانات في المناطق الداخلية بسبب الجفاف وموجات الحرارة ونقص المياه" .

وقالت إن تجريف الأراضي لأغراض الزراعة والإسكان والتعدين كان "مهلكا" لأعداد الكوالا.

وأضافت "نحن نعلم أن عملية التعويض -في الأعداد- لا تجدي نفعا كما نعلم أن الكوالا المشردة تموت. ومن الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تجريف الأراضي في موطن الكوالا الرئيسي إذا أردنا إنقاذ حيواننا الوطني المحبوب من الخطر".