أنهى فريق بريكرز النيوزيلندي المنافس في الدوري الأسترالي لكرة السلة عقد لاعبه تاي ويبستر اليوم الاثنين بعد رفض اللاعب تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد سريع العدوى والانتشار قبل انطلاق الموسم الجديد. وبسبب قيود السفر المطبقة للوقاية من العدوى بالفيروس أمضى بريكرز معظم الموسم الماضي على الأراضي الأسترالية ومن المتوقع أن يقيم الفريق في أستراليا من جديد في بداية موسم 2021-2022 على الأقل ومن ثم فإن قرار ويبستر بعدم تلقي التلقيح سيعقد ترتيبات السفر الخاصة بالفريق.

وقال مات والش مالك بريكرز في بيان صحفي "أؤيد تماما حرية كل لاعب فيما يتصل بتلقي التطعيم من عدمه".

وأضاف والش "النادي سيترك الباب مفتوحا أمام (عودة) تاي لكن للأسف فإننا نعيش في ظروف استثنائية. وبدون تلقي التلقيح فإنه لن يتمكن من السفر بحرية ومن ثم فلن يتمكن من اللعب خلال الموسم الحالي".

وفي الموسم الماضي قدم ويبستر وهو لاعب في منتخب نيوزيلندا أداء لافتا في الدوري الأسترالي مع فريقه ومدد تعاده معه لعامين إضافيين في يوليو تموز الماضي كما سبق له اللعب في دوري الجامعات الأمريكي.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد لدوري السلة الأسترالي في 18 نوفمبر تشرين الثاني المقبل