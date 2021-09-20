قال وزير الصحة في سنغافورة، أونج يي كونج، إن المستشفيات تعاني من ضغط كبير بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مشجعًا صغار السن على التعافي في المنزل.

ودعا كونج - في منشور على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)، وفقًا لشبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافورية المواطنين الشباب الملقحين بشكل كامل ضد الفيروس على التعافي من الإصابة في المنزل.

وأضاف: "أن 98% من تلك الحالات لا تظهر عليها أعراض أو تعاني من أعراض بسيطة حتى تماثلها التام للشفاء، ولا يمكن تحميل المستشفيات والعاملين بمجال الرعاية الصحية بالأعباء في هذه المرحلة"، مشيرًا إلى أن هذا هو التحدي الأكبر لوزارة الصحة في الوقت الحالي.

وبدأت وزارة الصحة في توزيع المرضى على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بدلا من المستشفيات حتى تظل أسرة المستشفيات بأقسام الحوادث والطوارئ متاحة لمن هم في حاجة إليها