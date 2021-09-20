تتحضّر شركة "يونيفرسال ميوزيك" الشهيرة في الإنتاج الموسيقي والتابعة لـ "فيفندي" لطرح أسهمها الثلاثاء في بورصة أمستردام، في خطوة تنمّ عن انتعاش هذه المؤسسة الناجحة واستراتيجية إدارة ناجحة للمجموعة الأمّ.

عندما تولّى الملياردير الفرنسي فانسان بولوريه إدارة المجموعة القابضة، استحوذ على هذه الشركة الموسيقية التي تتّخذ في سانتا مونيكا عند تخوم لوس أنجليس (كاليفورنيا) مقرّا لها والتي تجاوزت أزمة "ام بي 3" وقرصنة الأغاني، شأنها في ذلك شأن عملاقي القطاع الآخرين "سوني" و"وورنر".

وتملك "يونيفرسال ميوزيك" المعروفة أيضا بـ "يو ام جي" استوديوهات آبي رود الشهيرة حيث سجّل كبار الفنانين أعمالهم، من أمثال فرقة "بيتلز" وليدي غاغا وكانييه ويست وإيمي واينهاوس وعلامتي "إي ام آي ريكوردز" (جاستن بيبر وكيث ريتشاردز وميتاليكا) و"كابيتول ريكوردز" (كايتي بيري وبول ماكارتني).

وهي اشترت أيضا في العام 2020 حقوق كامل أعمال بوب ديلن، في صفقة هي من الأكبر في مجال الموسيقى.

وبفضل ازدهار البثّ التدفّقي وعروض الاستماع إلى الموسيقى اللامحدودة، استحالت "يو ام جي" بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهبا لـ "فيفندي". وقد بلغ رقم أعمالها 7,4 مليارات يورو سنة 2020، أي ما يوازي 46 % من عائدات المجموعة القابضة.

لكن بالنسبة إلى "فيفندي" التي تضمّ تحت رايتها قناة "كانال +" وعملاق الاتصالات "أفاس" ودار النشر "إديتيس" وتتّخذ في باريس مقرّا لها، حان الوقت لترك "يونيفرسال" تشقّ طريقها لوحدها وتركيز الأنشطة على النشر والإعلان والإعلام.

ولعلّ المجموعة الأمّ تعتبر أن قيمة "يو ام جي" تقارب أعلى مستوياتها، مع تقديرها في البورصة بأكثر من 30 مليار يورو إثر بيع 20 % من الحصص فيها إلى كونسورسيوم بإدارة الصينية "تنسنت" ومنح 10 % إلى الخبير المالي بيل أكمان.