أرسلت الصين مركبة فضائية أخرى محملة بإمدادات إلى محطتها الفضائية الجديدة.

وانطلق اليوم الإثنين صاروخ من طراز لونج مارش 7 يحمل سفينة الشحن الفضائية تيانتشو 3 (السفينة السماوية) من ميناء وينتشانج الفضائي في جزيرة هاينان جنوبي الصين.

ومن المقرر أن تكتمل محطة تيانجونج (القصر السماوي) الفضائية، وهي محطة قيد الإنشاء وتضم حتى الآن فقط من وحدة تيانهي (الانسجام السماوي)، بحلول عام .2022

وحتى ذلك الحين، لا تزال الصين تريد إطلاق وحدتين مخبريتين تزن كل منهما نحو 20 طنا إلى الفضاء.

كانت أول رحلة مأهولة إلى المحطة الفضائية قد عادت إلى الأرض يوم الجمعة بعد قضاء ثلاثة أشهر. ومن المتوقع إعادة رواد الفضاء إليها في تشرين أول/أكتوبر لمواصلة العمل.

وإذا تم إيقاف تشغيل محطة الفضاء الدولية كما هو مخطط في السنوات القليلة المقبلة، فسوف تصبح الصين هي الدولة الوحيدة التي لا تزال تشغل موقعا دائما في الفضاء.

ولم يُسمح لرواد الفضاء الصينيين بالمشاركة في مهام في محطة الفضاء الدولية بسبب إصرار من الولايات المتحدة.