لم يعوض قطاع الضيافة في ألمانيا حتى الآن نكسات الجائحة على الرغم من تحقيقه قفزة أخرى في المبيعات في تموز/يوليو الماضي.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الاثنين في فيسبادن أن أصحاب الفنادق والمطاعم سجلوا إيرادات أكبر في تموز/يوليو 2021 مقارنة بالشهر السابق له (زيادة بنسبة 8ر29% بعد احتساب متغيرات الأسعار، وزيادة اسمية بنسبة 3ر21%).

وبالمقارنة بتموز/يوليو 2020، عندما كانت قيود كورونا أشد، ارتفعت إيرادات القطاع في تموز/يوليو الماضي بنسبة 5ر3% بعد احتساب متغيرات الأسعار، وبنسبة 8ر3% اسميا.

ومع ذلك، لا تزال إيرادات القطاع أدنى من مستوياتها قبل الأزمة: فخلال الفترة من كانون ثان/يناير حتى تموز/يوليو 2021 تراجعت المبيعات بنسبة 7ر28% بعد احتساب متغيرات الأسعار وبنسبة 4ر26% اسميا مقارنة بالسبعة شهور الأولى من عام .2020 وقبل تفشي جائحة كورونا في ألمانيا كانت الفنادق والمطاعم لا تزال مفتوحة دون قيود لمدة ثلاثة أشهر تقريبا.

وفي تموز/يوليو 2021 تراجعت المبيعات في القطاع بنسبة 5ر23% مقارنة بشباط/فبراير 2020، أي الشهر الذي سبق تفشي الجائحة في ألمانيا.