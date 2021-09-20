تستعد المطارات الدولية في أستراليا لعودة السفر الجوي، بدعم مالي من الحكومة.

وأعلن نائب رئيس الوزراء بارنابي جويس عن تمويل قيمته65ر183 مليون دولار أسترالي (38ر133 مليون دولار أمريكي) لدعم الصناعة، استعدادا لإعادة فتح الحدود الدولية.

وأغلقت أستراليا حدودها أمام الجميع تقريبًا منذ أكثر من 18 شهرًا بسبب جائحة كوفيد.19-

وقال جويس إن صناعة الطيران ستلعب "دورا حيويا" في تعافي الاقتصاد الأسترالي من تبعات كوفيد19- .

وتابع : "من المهم أيضا أن يستأنف هذا القطاع التشغيل الآن، للحفاظ على تدفق الصادرات والواردات وإعادة الأستراليين إلى الوطن من الخارج".

وأضاف أنه مع ارتفاع معدلات التطعيم في البلاد، فإنها تقترب من إعادة فتح حدودها.

وقال وزير التجارة والسياحة والاستثمار الأسترالي دان تيهان إن الحكومة تريد ضمان سفر الأستراليين بثقة عند إعادة فتح الحدود الدولية.

وتابع "تعد صناعة السياحة في أستراليا جزءا حيويا من اقتصادنا، وستكون شركاتنا للطيران ومطاراتنا ضرورية لأننا نرحب بعودة الزائرين الدوليين لدعم 600 ألف وظيفة والأعمال التي تعتمد على السياحة".

وسيخصص معظم التمويل لمساعدة شركات طيران الركاب الدولية الأسترالية في الحفاظ على الوظائف الأساسية، بينما سيساعد باقي التمويل المطارات على تلبية التكاليف المرتبطة بمتطلبات الأمان الإلزامية.

وتلقى قطاع الطيران أكثر من 1ر5 مليار دولار من المساعدات منذ بداية الجائحة.

وأكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون مجددا الأسبوع الماضي أن معدل التطعيم بنسبة 80 % هو شرط أساسي لإعادة فتح الحدود. ووفقًا للتوقعات الحالية، فإنه من المتوقع أن تصل أستراليا إلى هذا الحد في كانون أول/ديسمبر المقبل.