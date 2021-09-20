حثت كبيرة محققي الحوادث في الولايات المتحدة شركة تسلا للسيارات الكهربائية على معالجة مخاوف السلامة قبل توسيع مميزات القيادة الذاتية لسياراتها، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

وقالت جينيفر هومندي، رئيسة المجلس الوطني لسلامة النقل، في مقابلة مع الصحيفة: "يجب معالجة قضايا السلامة الأساسية قبل توسيعها لتشمل شوارع أخرى بالمدن ومناطق أخرى".

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، الأسبوع الماضي إن قائدي السيارات سوف يتمكنون قريبا من التحديث للحصول على ما يسمى بقدرة القيادة الذاتية الكاملة لسياراتهم.

ومن المتوقع أن تجعل هذه الخطوة أدوات مساعدة السائق التي تم تصميمها بشكل أساسي للطرق السريعة قابلة للاستخدام في شوارع المدن أيضا، على الرغم من أنها لا تجعل السيارات مستقلة تماما.

وقالت هومندي إن مصطلح "القيادة الذاتية الكاملة" هو مصطلح "مضلل وغير مسؤول". وأضافت وول ستريت جورنال أن التسويق قد يجذب الانتباه أكثر من التحذيرات الموجودة في كتيبات استخدام السيارات.

ويتولى المجلس الوطني لسلامة النقل التحقيق في الحوادث وإصدار توصيات السلامة ولكن ليس لديه سلطة تنظيمية.

ولم تستجب تسلا لطلب من صحيفة وول ستريت جورنال للتعليق.