تمتلك حوالي نصف المزارع في ألمانيا مصادر أخرى للدخل لتأمين إيراداتها، مثل الطاقة المتجددة والغابات وإيجارات الغرف.

فقد ذكر مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الاثنين استنادا إلى أحدث إحصاء زراعي لعام 2020 أن 47% من بين إجمالي 130 ألفا و800 مزرعة لديها مصدر دخل إضافي في ألمانيا ، وصفت إنتاج الطاقة المتجددة كدعامة أساسية لأعمالها.

ويلي ذلك قطاع استغلال الغابات بنسبة 29%، ثم معالجة الأخشاب بنسبة 12%.

وبحسب البيانات، فإن واحدا من بين كل أربعة مزارعين يحصل على مصدر دخل إضافي عبر العمل في مزارع أخرى؛ ويبيع 18% من المزارعين منتجاتهم مباشرة إلى المستهلكين، بينما يعرض 8% آخرون غرفا لفترات الإقامة القصيرة للسائحين.