ذكرت وزارة الشؤون الداخلية في اليابان، أن العدد التقديري للأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاما أو أكثر في البلاد، قد بلغ مستوى قياسيا بواقع 4ر36 مليونا حتى يوم الأربعاء الماضي، بزيادة قدرها 220 ألفا عن العام السابق.

وذكرت وكالة "جي جي برس" للانباء أن نسبة هؤلاء المسنين بين إجمالي عدد سكان البلاد، وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 1ر29 بالمئة، وهي أعلى نسبة بين 201 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم.

كما بلغ إجمالي عدد المسنين من الرجال 83ر15 مليون، أي بنسبة 26 بالمئة من إجمالي عدد السكان من الذكور، وإجمالي عدد المسنات 57ر20 مليون امرأة، أي بنسبة 32 بالمئة من إجمالي عدد السكان من الإناث.