صدر عن "مركز الدراسات الاستراتيجية" في بيروت كتاب جديد للدكتور عادل رضا بعنوان "عشرية الثورات والتحولات" وهو الإصدار الثالث له ويتناول الكتاب المكون من عشرة فصول تطورات الوضع العربي في العقد الاخير مع كل ما يحمله من أحداث وتطورات.

يقول الدكتور عادل في مقدمة الكتاب :

“عَقْدٌ من الزمن مر على المنطقة العربية، أعاد رسم الكثير من الخرائط وأزال العديد من الحدود، وأعاد تشكيل أنظمة ورتّب سياسات دول من جديد، فنقلها من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وبالعكس، وأطاح برؤوس كنا نظنّها لا تسقط. سنوات عشر سيُكتب عنها الكثير، وتصنّف فيه المجلدات التاريخية والسياسية انطلاقاً من أحداثها.

عشر سنوات، نشأ معها جيل شاب وثوريّ، جيل لا يشبه من سبقه، كيفما حاولنا مقارنته، جيل شاب قلب هذه المنطقة والبقعة الجغرافية من الأرض رأساً على عقب. لا ندّعي أنّ كل ما حدث هو ثورات عفوية أو حركات تغييرية صافية. فنحن في قلب العاصفة."