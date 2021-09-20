أكد تقرير دولي أن دولة الإمارات لديها الأسس والمزايا التنافسية التي تُمكّنها من أن تصبح واحدة من أكبر الدول المنتجة للهيدروجين منخفض الكربون والأقل تكلفة على مستوى العالم.

ولفت التقرير الذي جاء بعنوان "دور الإمارات العربية المتحدة في الاقتصاد العالمي للهيدروجين" ونشر مؤخرا، إلى أهمية الهيدروجين كوقود مستقبلي والانطلاقة القوية لدولة الإمارات للاستفادة من أصولها الحالية في أن تتصدر دوراً ريادياً في هذه السوق.

ويُتوقع أن يكون للهيدروجين دور مهم في تمكين الاستراتيجيات الدولية التي تهدف للحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة، وتمكين التحول العالمي إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون.

ومن المتوقع أيضاً أن يمثل الهيدروجين ما يصل إلى 18% من الطلب العالمي على الطاقة بحلول عام 2050، حيث أصدرت أكثر من 30 دولة خططها الخاصة بالهيدروجين، إضافة إلى التخطيط لتنفيذ أكثر من 228 مشروع واسع النطاق عبر سلسلة قيمة الهيدروجين.

ووفقاً لمجلس الهيدروجين تُعد الاستفادة من هذا الطلب الناشئ فرصة مهمة للجهات العالمية في مجال الطاقة.

وتنتهج دولة الإمارات استراتيجية متوازنة تشمل الهيدروجين الأزرق والأخضر حيث يعتبر التوسع في إنتاج الهيدروجين الأزرق أكثر سهولة وبالتالي فهو عنصر مهم لدعم نمو السوق العالمية الناشئة.

والهيدروجين الأزرق هو الهيدروجين المنتج من الغاز الطبيعي حيث يتم التقاط الكربون المصاحب وتخزينه تحت الأرض بينما الهيدروجين الأخضر هو عبارة عن الهيدروجين الناتج عن عملية التحليل الكهربائي للماء باستخدام مصادر متجددة للكهرباء مع أدنى حد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ويعتبر الهيدروجين الأزرق حاليا أقل تكلفة وخطوة مهمة نحو تطوير اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون ومع ذلك يُتوقّع أن تنخفض تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر بمرور الوقت.