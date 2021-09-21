دفع صراف في محطة بنزين في ألمانيا حياته ثمنا لتنبيهه عميلا بضرورة ارتداء الكمامة.

وقال المدعي العام إن العميل49/ عاما/ كان في المحطة الواقعة في مدينة ايدا-اوبرشتاين غربي ألمانيا وغضب من رفض الصراف البيع له بسبب عدم ارتدائه الكمامة ووصل به الغضب لدرجة أنه استل مسدسا من منزله وعاد مجددا إلى المحطة لاستفزاز البائع الشاب20/ عاما./

وأضاف المدعي العام أنه عندما نبه الطالب الجامعي الذي يعمل بشكل مؤقت في المحطة، العميل مرة أخرى لضرورة ارتداء الكمامة، قام العميل بإطلاق النار "بشكل مقصود من الأمام على رأسه" ما أودى بحياة المجني عليه على الفور.

وصدر أمر اعتقال ضد الألماني المشتبه به في ارتكاب جريمة القتل العمد.

وتابع المدعي العام أن الجاني المزعوم اعترف بالجريمة وقال عن دافعه إن وضع جائحة كورونا كان يمثل عبئا ثقيلا عليه ،مشيرا إلى أنه شعر بأنه جرى دفعه إلى الزاوية " ولم أر مخرجا آخر" سوى ارسال إشارة، وتابع أن المجني عليه بدا له في تلك الأثناء " مسؤولا عن الموقف برمته لأنه فرض القواعد"، وذكر الجاني أنه يرفض تدابير كورونا.

وأفادت التحقيقات حتى الآن بأن العميل كان في المتجر التابع للمحطة ولما نبهه البائع إلى ضرورة ارتداء الكمامة، قال العميل إنه نسيها وغادر المتجر ورفع يده بإشارة تهديد.

وقال المدعي العام إن الرجل عاد بعد ما يزيد عن الساعة مرة أخرى إلى المحطة وكان يرتدي هذه المرة كمامة وهناك خلع الكمامة"، وعند ذلك نبهه البائع مرة أخرى إلى ضرورة الالتزام بالارتداء الإجباري للكمامة فاستل الرجل مسدسه وأطلق النار على البائع.