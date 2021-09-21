تمكنت الشرطة الايطالية في صقلية، من القبض على عصابة من المافيا، تستخدم أطفالا يبلغون من العمر نحو 10 أعوام، في تجارة المخدرات.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية ، أن الشرطة ألقت القبض على 20 شخصا بمدينة كاتانيا،

وأظهرت مقاطع فيديو خاصة بأعمال المراقبة، طفلا يأخذ أموالا من مشتريي المخدرات في الشارع، ثم يشير بإصبعه إلى مكان في الارض كانت المخدرات مخبأة فيه.

وبحسب وكالة الأنباء الايطالية (أنسا)، فقد كان من بين المعتقلين، أعضاء بارزين ينتمون لعصابة المافيا "كوزا نوسترا "، بالإضافة إلى شقيقة لزعيم مافيا في كاتانيا ، تبلغ من العمر 67 عاما.