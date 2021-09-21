أبلغ محامي المدير المالي لمؤسسة ترامب لفترة طويلة، آلن ويسلبرج، قاضيا في نيويورك أنه يتوقع توجيه لوائح اتهامات إضافية لموكله في قضية الاحتيال الضريبي التي أثارها مكتب المدعي العام في مانهاتن سايروس فانس، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إن أمس الاثنين شهد أول ظهور لويسلبرج، 74 عاما، وشركة الرئيس السابق دونالد ترامب في المحكمة ، منذ اعتقال ويسلبرج ودفعه ببراءته من التهم الموجهة إليه في تموز/يوليو الماضي.

وطلب بريان سكارلاتوس محامي ويسلبرج من المحكمة تأجيل القضية ، وشكى من أنه كان من الصعب إعداد الدفاع لأن مرافعة الادعاء كانت بمثابة "هدف متحرك" ومن المحتمل أن تتوسع لتشمل متهمين آخرين.

وقال سكارلاتوس لقاضي المحكمة العليا في مانهاتن ،خوان ميرشان، : "لدينا سبب قوي للاعتقاد بأن هناك لوائح اتهام قادمة".

وبدا ويسلبرج شاحبا في جلسة الاستماع ، التي عقد جزء منها في قاعة محكمة مغلقة ولم يسمح للجمهور بالحضور. وحدد القاضي الجلسة القادمة في القضية يوم 22 كانون ثان/ يناير .2022