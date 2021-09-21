تم اليوم الثلاثاء تسليم تمساح ضخم يبلغ طوله 5 أمتار لمسؤولي الحياة البرية في ماليزيا بعد أن أوقع به صيادون وفريق من الدفاع المدني شرقي البلاد في وقت متأخر مساء أمس الاثنين.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن قوة الدفاع المدني الماليزية تمكنت من صيد التمساح، الذي يزن ما يقدر بنحو 700 كيلوجرام، في منطقة بابار في الجزء الماليزي من جزيرة بورنيو.

وتفيد تقديرات المسؤولين المحليين بأن هناك ما يتراوح بين 10 آلاف و13 ألفا من تماسيح مصبات الأنهار أو المياه المالحة، وهي أكبر زواحف في العالم وآكلة للبشر، على مقربة خطيرة من قرى الصيد بطول الأنهار والخلجان في ولايتي صباح وساراواك الماليزيتين، في بورنيو، حيث برزت المخاطر التي تشكلها هذه الحيوانات المفترسة بسبب الفيضانات المتكررة.

وتم انتشال جثة رجل عمره 30 عاما من نهر في ساراواك في أيار/مايو بعد أن هاجمه تمساح.

وشهدت البلاد أربعة أسابيع خلال شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو من العام الماضي واحدة من أكثر الفترات دموية خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تسجيل ثلاث هجمات قاتلة في المنطقة.

وفي حين أنه من المرجح أن توجد الزواحف العملاقة في شرق ماليزيا، فإنها تظهر أحيانا حول الجزء شبه الجزيرة من البلاد بين تايلاند وسنغافورة.