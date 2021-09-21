أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم الثلاثاء أن ميزانية المملكة المتحدة سجلت في آب/أغسطس الماضي ثاني أعلى عجز على الإطلاق لمثل هذا الشهر.

وبلغ صافي اقتراض القطاع العام، باستثناء بنوك القطاع العام، 5ر20 مليار جنيه إسترليني في آب/أغسطس الماضي. وكان هذا ثاني أعلى اقتراض لشهر آب/أغسطس منذ بدء التسجيلات الشهرية في عام .1993

وجاء الاقتراض أقل بـ 5ر5 مليار جنيه إسترليني مقابل آب/أغسطس من العام الماضي.

وخلال الفترة من نيسان/أبريل إلى آب/أغسطس، بلغ الاقتراض 8ر93 مليار جنيه إسترليني، وهو ثاني أعلى اقتراض لمثل هذه الفترة منذ أن بدأت السجلات الشهرية في عام .1993

وفي نهاية آب/أغسطس، بلغ صافي ديون القطاع العام، باستثناء بنوك القطاع العام، 9ر2202 مليار جنيه إسترليني، تمثل حوالي 6ر97% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة منذ بلغ الدين 3ر98% من الناتج المحلي في آذار/مارس .1963