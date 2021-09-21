قالت المفوضية الأوروبية ، إن الاتحاد الأوروبي سينفق 5ر119 مليون يورو إضافية (140 مليون دولار) هذا العام لدعم مبادرات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وسيخصص نحو 100 مليون يورو لمنظمات المجتمع المدني والناشطين في مجال الديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان في 116 بلدا.

وبالإضافة إلى ذلك، ستحصل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على 8ر4 مليون يورو والحرم العالمي لحقوق الإنسان، وهو شبكة عالمية تضم زهاء 100 جامعة رائدة تقدم برامج التعليم العالي في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، على 9ر4 مليون يورو.

ووفقا للمفوضية، فإن ما مجموعه 56ر1 مليار يورو سوف تتاح من قبل الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي لمبادرات حقوق الإنسان والديمقراطية بين عامي 2021 و.2027

وذكر بيان أن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 عضوا " لن يقف مكتوف الأيدي أمام تآكل الديمقراطية وزيادة مستويات انتهاكات حقوق الإنسان وعدم المساواة والتعصب والتحيز والتمييز " .