أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" سلطان بن أحمد الجابر أن الغاز سيقوم بدور محوري في تمكين النمو الاقتصادي في دولة الإمارات على مدى الخمسين عاما القادمة.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عنه القول، خلال افتتاح معرض ومؤتمر "غازتك 2021" الذي يُعقد في دبي خلال الفترة من 21 إلى 23 أيلول/سبتمبر، إن "دولة الإمارات تعمل على ترسيخ ريادتها على مستوى المنطقة في مشاريع الغاز الطبيعي والأسواق الناشئة للهيدروجين الأزرق".

وألقى الضوء على الاستراتيجية الشاملة والمتكاملة لأدنوك التي تم اعتمادها في عام 2018 لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات، وقال إن أدنوك مستمرة في مساعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في الإمارات من خلال تنفيذ مشاريع نوعية ضخمة.

وأضاف :"للوصول إلى هذا الهدف، نعمل على تطوير أصولنا المنتجة، مثل حقل شاه وأصول جديدة مثل الغطاء الغازي الفريد من نوعه في مكمن أم الشيف ومشروع الحيل وغشا ودلما".

وقال: "فيما يسعى العالم للتعافي من جائحة كورونا، تشهد أسواق الغاز الطبيعي المسال، وأسواق الغاز إجمالا، نموا ملحوظا على مستوى العالم، مع تجاوز حجم الطلب للعرض. وعلى المدى الطويل، فإن الآفاق المستقبلية تبدو واعدة، مدفوعة بشكل خاص بالنمو في أسواق آسيا. واليوم، يوفر الغاز ما يقرب من ربع إمدادات الطاقة في العالم، وسيستمر في القيام بدور لا غنى عنه في منظومة الطاقة العالمية".