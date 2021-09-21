حذر وزير الأعمال البريطاني، كواسي كوارتينج، من أن الأيام المقبلة سوف تكون صعبة، في ظل تفاقم أزمة الطاقة ومعاناة منتجي اللحوم بسبب أزمة إمدادات ثاني أكسيد الكربون.

وقال كوارتينج لشبكة سكاي نيوز: "سوف تكون الأيام القليلة القادمة صعبة للغاية ... هذا أمر خطير للغاية".

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن أسعار الغاز في بريطانيا آخذة في الارتفاع، وموردي الكهرباء الذين لا يتمتعون بتحوط معرضون لخطر الانهيار، كما أن الآليات المعتادة لحماية العملاء من الفوضى غير مجدية - ما يعني أن هناك حاجة إلى نوع من الإنقاذ الحكومي.

وحذر منتجو اللحوم من أنه لم يتبق لديهم سوى أيام قليلة لاستنفاد إمدادات ثاني أكسيد الكربون - المستخدمة في عمليات الذبح بالمسالخ - وهو ما يهدد بحدوث مزيد من الخلل في سلاسل الإمداد الغذائي، المثقلة بالأعباء بالفعل.

وإضافة إلى الضغط على أسعار الطاقة، لن يعود كابل الكهرباء الذي تعطل الأسبوع الماضي بعد اندلاع حريق في محطة تحويل إلى العمل قبل شهر آخر.

وقالت الشبكة الوطنية في وقت متأخر أمس الاثنين إن خط "IFA1-" بين المملكة المتحدة وفرنسا سوف يبدأ العمل بنصف سعته في 23 تشرين أول/أكتوبر، أي بعد شهر مما كان يعتقد سابقا.