مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحظر المفروض على الأغذية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حتى كانون أول/ديسمبر 2022، ردا على العقوبات التي فرضتها عدة دول على روسيا،

وجاء حظر استيراد منتجات الألبان واللحوم والفواكه والخضروات، الذي بدأ العمل به في آب/أغسطس/ 2014، ردا على الإجراءات العقابية التي فرضها الغرب ووفقا للمرسوم ، يتعين على روسيا حماية مصالحها الوطنية .

وكان بوتين قد ذكر مرارا وتكرارا أن الحظر سيساعد أيضا على تحسين الاكتفاء الذاتي - على سبيل المثال في صناعة الألبان - ويقلل من اعتماد البلاد على السلع المستوردة.

وبالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، سيؤثر الحظر أيضا على أستراليا وكندا وأوكرانيا.

ومع ذلك، لا تزال العديد من المنتجات الغربية تصل إلى روسيا على الرغم من الحظر، مثل الجبن من إيطاليا وفرنسا، والتي تحظى بشعبية كبيرة بين المواطنين الأكثر ثراءً في موسكو.

وفي الماضي، أعدمت روسيا أطنانا من الأغذية في محاولة للحد من مثل أنشطة السوق السوداء.