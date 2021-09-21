افتتح وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم الثلاثاء، أعمال المنتدى العربي الخامس للمياه في دبي، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، وأكثر من 600 مشارك، وممثلي 22 دولة عربية تعهدوا بالالتزام بقضية الأمن المائي في سبيل تحقيق السلام والتنمية المستدامة في العالم العربي.

ووفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم ، يركز المنتدى، الذي تستمر فعالياته ثلاثة أيام، على ندرة المياه في العالم العربي، واستنزاف الموارد المائية، والبحث عن طرق ووسائل لإنتاج المياه من مصادر مستدامة ، تماشياً مع الشعار العام للمؤتمر "الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة." .

ويقام المنتدى ، الذي يُعقد كل ثلاث سنوات ، هذا العام برعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية وبدعم من جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين، ويستضيف 25 وزيراً ووكيل وزارة يمثلون 22 دولة عربية، إضافة إلى كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال ومؤسسات القطاعين العام والخاص.

ويناقش أكثر من 40 خبيراً من العلماء الدوليين والإقليميين ندرة المياه والتنمية المستدامة في جميع أنحاء المنطقة.

وقال المزروعي، في كلمته الافتتاحية للمنتدى، إن التحديات المتعلقة بالمياه خلال السنوات المقبلة أكثر إلحاحاً في ظل الطلب المتنامي على المياه وندرة الموارد وخصوصاً في منطقتنا العربية، مشيرا إلى أن المتغيرات العالمية وزيادة الطلب المستقبلي على المياه قد فرضت مزيداً من التباحث وتبادل الأفكار والعمل المشترك لبناء قدرات مستقبلية قادرة على مواجهة التحديات والتغلب عليها.

وأكد الوزير أن في دولة الإمارات ستواصل جهودها في تعزيز نطاق التعاون الإقليمي والدولي في مجال الأنشطة والبرامج المتعلقة بالمياه ، كاشفا عن عن مجموعة من المشاريع المستقبلية الجديدة الداعمة لاستدامة قطاع المياه في الإمارات.

ولفت إلى أنه سيتم خلال الأعوام القادمة، من 2021 حتى 2023، تشغيل ثلاث محطات تحلية تعمل بتقنية التناضح العكسي في كل من أبو ظبي، ودبي، وأم القيوين، والتي ستضيف سعة إنتاجية تبلغ 420 مليون جالون يومياً من المياه المحلاة إلى إجمالي السعة المركبة البالغة 1590 مليون جالون يوميا.

وتشهد الدورة الخامسة من المنتدى العربي للمياه على مدار الأيام الثلاثة تنظيم العديد من الجلسات العامة، وجلسات النقاش، والجلسات العلمية، والاجتماعات الرسمية والمعرض العربي للمياه، بالإضافة للعديد من فرص التواصل بين الحاضرين.