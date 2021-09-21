دخل أكبر مشروع لتوسيع نطاق شبكة قطارات أنفاق لندن "مترو لندن" منذ عقود والذي تكلف حوالي 1ر1 مليار جنيه إسترليني (5ر1 مليار دولار) واستغرق العمل فيه ست سنوات، مرحلة التشغيل

ومن المتوقع أن يؤدي بدء تشغيل محطتي ناين إيلمس وباتريسا باور ستيشن في جنوب لندن إلى خلق آلاف الوظائف الجديدة ويفيد شركات التطوير العقاري التي عانت في حالات عديدة من أجل بيع مئات الشقق السكنية التي بنتها في المنطقة.

كما أنه من المنتظر أن يؤدي افتتاح المحطتين إلى تسهيل الوصول إلى حي المال "سيتي أوف لندن" في العاصمة البريطانية وإلى منطقة "ويست إند" حيث يوجد الكثير من مقار شركات الاستثمار المالية وصناديق التحوط.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مد الخط الشمالي من شبكة قطارات أنفاق لندن يمثل عنصرا مهما لإعادة تشغيل محطة كهرباء باتريسا باور التي كانت في وقت من الأوقات توفر نحو خمس احتياجات لندن من الكهرباء لكن تم وقف تشغيلها وتحولت إلى مكان مهجور منذ عقود.

في الوقت نفسه أدى تعثر أعمال البناء في موقع المحطة التي كانت تعمل بالفحم والتي كانت موجودة على غلاف ألبوم صور الحيوانات "بينك فلويدز" إلى انسحاب بعض العملاء الذين قد اشتروا وحدات سكنية في المنطقة.

وفي أيار/مايو الماضي انتقل أول سكان المشروع الجديد الذي يعتبر جزءا من مشروع تطوير عقاري تصل تكلفته إلى 9 مليارات جنيه إسترليني، ومن المقرر فتحه أمام العامة في العام المقبل.

وبحسب بيان صادر عن إدارة نقل لندن في الأسبوع الماضي من المنتظر أن يؤدي مد خط مترو لندن وزيادة عدد محطاته إلى 272 محطة إلى توفير ما يصل إلى 25 ألف وظيفة و20 ألف وحدة سكنية جديدة. وبحسب الإدارة فإن زمن الرحلة من منطقة ناين إيلمس أو باتريسا إلى ويست إند أو سيتي أوف لندن ستستغرق أقل من 15 دقيقة في بعض الحالات.