كشف منظمو ماراثون برلين أنهم يتوقعون مشاركة نحو 25 ألف متسابق مع انطلاق المنافسة يوم الأحد المقبل، ليكون بذلك أكبر ماراثون منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وألغي ماراثون برلين في العام الماضي بسبب الجائحة لكنه سيعود هذا العام في شوارع العاصمة الألمانية.

وقال يورجن لوك المدير الإداري لشركة "إس.سي.سي إيفنتس" المنظمة للفعاليات في برلين،:"حان الوقت لإرسال إشارة إلى العالم بأننا مازلنا مدينة بارزة من الناحية الرياضية."

ويتوقع لوك أن يكون أكثر من 90 % من المشاركين في الماراثون ممن استكملوا التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا والمتعافين منه.

بينما سيخضع الآخرون لفحوص "بي.سي.آر" قبل ما لا يزيد على 48 ساعة من انطلاق الماراثون.

وسيكون ارتداء الكمامات عند البداية وكذلك في الختام إلزاميا على المشاركين وكذلك على المتفرجين بطول مسافة الماراثون الممتد لـ 591ر42 كيلومترا.

وأضاف لوك :"يمكن لجميع المشاركين الركض بشكل متحرر."

ومن خلال حدثين أصغر حجما في الأسابيع الأخيرة، من بينهما نصف ماراثون، اكتسب المنظمون خبرة قبل الماراثون المرتقب والذي سيقام في نفس يوم إجراء الانتخابات العامة في ألمانيا.

ويأتي العداء الإثيوبي كينينيسا بيكيلي على رأس المشاركين في ماراثون برلين.

وكان بيكيلي 39/ عاما/ قد تأخر بفارق ثانيتين عن الزمن القياسي العالمي المسجل باسم البطل الأولمبي في الماراثون، الكيني إليود كيبتشوج، عندما سجل في عام 2019 ساعتين ودقيقة واحدة و41 ثانية.

وكان كيبتشوج قد سجل الزمن القياسي في برلين في عام 2018 .

بينما تأتي الإثيوبية هيوت جيبركيدان على رأس المشاركات ضمن فئة السيدات، وقد حققت أفضل زمن خلال هذا العام عندما سجلت ساعتين و19 دقيقة و35 ثانية في ميلانو.