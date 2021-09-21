أعلنت وزارة الثقافة الفرنسية أن متحف بيكاسو باريس سيتلقى ثمانية أعمال للفنان الإسباني تبرعت بها ابنته الكبرى للدولة الفرنسية.

وأعلنت الوزارة أن التبرع المقدم من مايا رويز بيكاسو يتضمن منحوتة من مجموعة أعمال بيكاسو الخاصة .

وقالت الوزارة إن الأعمال، التي تعود الآن إلى المجموعات الوطنية الفرنسية، تم تخصيصها لمتحف بيكاسو في باريس، حيث سيتم عرضها اعتبارا من 22 نيسان/ أبريل 2022 في معرض مخصص لمايا رويز بيكاسو، التي ولدت في عام .1935

وقالت الوزارة إن التبرعات من مختلف المراحل الإبداعية عززت مجموعة أعمال بيكاسو المعروضة في باريس .

وهناك ست لوحات، منحوتة ودفتر رسم. ويحتوي متحف بيكاسو، الذي افتتح في عام 1985، على أكبر مجموعة من أعمال الفنان في العالم.

وتوفي بابلو بيكاسو، رائد الحركة التكعيبية، في فرنسا عن عمر ناهز 91 عاما في عام .1973