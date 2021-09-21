كشفت خرائط محدثة اليوم الثلاثاء أن بعض النقاط الساحلية الساخنة في أستراليا يمكن أن تُجرف مع ارتفاع مياه المحيطات، وسط تأثيرات تغير المناخ.

وأنشأت شركتان أستراليتان لرسم الخرائط موقع "كوستال ريسك أستراليا" الذي يسمح للمستخدمين بتصور كيف يمكن أن تكون منازلهم وأحيائهم ومواقعهم الساحلية المفضلة عرضة لارتفاع منسوب مياه البحر.

وتستخدم الخرائط نماذج من الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، الذي يتوقع أن يرتفع مستوى سطح البحر بمقدار 84 سنتيمترا بحلول عام .2100

وتظهر الخرائط أن مساحات كبيرة من الشواطئ الشعبية، بما في ذلك في خليج بايرون ومانلي، سوف تغمرها المياه. كما يمكن أن تكون النقاط السياحية الساخنة بما في ذلك نوسا في كوينزلاند وكيرنز وجزيرة هندمارش تحت الماء.

ويظهر الموقع أيضا أن المنازل في فيكتوريا وكوينزلاند وغرب أستراليا وجنوب أستراليا وتسمانيا يمكن أن تكون مهددة بشكل متزايد.