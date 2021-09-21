كشفت تقارير إسبانية، أن خورخي مينديز وكيل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي مانشستر يونايتد الحالي، كريستيانو رونالدو، عرضه على العديد من الأندية الأوروبية قبل العودة إلى قلعة "أولد ترافورد".

وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، عمل مينديز، بجد من أجل إيجاد نادٍ جديد للبرتغالي الذي كان يرغب في الرحيل عن يوفنتوس الإيطالي وعدم استكمال عامه الأخير وتوجت محاولاته بالنجاح ورحل رونالدو في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي وعاد إلى مانشستر يونايتد بمقابل مادي قيمته 15 مليون يورو لمدة موسمين حتى يونيو 2023.

وكان هناك عرض من جانب مينديز لنادي مانشستر سيتي واقترب البرتغالي بالفعل من ملعب "الاتحاد" ولكن بطل الدوري الإنجليزي لم يكن يرغب يدفع أي مقابل مادي لحسم الصفقة وهو ما أعلنه يوفنتوس، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان.

وبالتالي دخل مانشستر يونايتد في مفاوضات مع يوفنتوس وحسم ضم رونالدو ليعود اللاعب إلى بيته "أولد ترافورد" بعد غياب 11 عامًا وشارك في 3 مباريات وسجل 4 أهداف حتى الآن.

ولكن "كادينا سير" تؤكد أن مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان لم يكونا الناديين الوحيدين بل كان هناك عرض من جانب مينديز لنادي أتلتيكو مدريد لينتقل اللاعب إلى صفوفه رغم ارتدائه قميص ريال مدريد من قبل في الفترة من 2009 إلى 2018.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم أتلتيكو مدريد بالبرتغالي، حيث كان يرغب في التعاقد معه عندما كان رونالدو لاعبًا في صفوف سبورتنج لشبونة، لكن مينديز كان يستفسر عن مدى جدية النادي في التعاقد مع اللاعب ولم تكون هناك مفاوضات جدية بين الطرفين.