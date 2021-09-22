انتشرت على شبكة الإنترنت شهادة التطعيم الخاصة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتي تشمل اسمه وتاريخ ميلاده ورمز الاستجابة السريعة الشخصي.

وقال قصر الإليزية الرئاسي اليوم الثلاثاء إن سوء السلوك هذا سواء كان حادثا عرضيا أو تم عن قصد، أدى إلى انتشار الوثيقة الخاصة بالرئيس على شبكة الإنترنت.

وقال القصر إنه لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم إصدار رمز استجابة السريعة جديد.

وتمتلك السلطات الصحية الفرنسية حق الوصول إلى النظام المركزي لشهادات التطعيم الخاصة بفيروس كورونا. وأضاف الإليزية أن أحد العاملين قام بتوزيع شهادة ماكرون على الرغم من أن الهدف غير معروف.