أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اليوم /الأربعاء/ السماح بعدم إلزامية إرتداء الكمامة في بعض الأماكن مع التقيد بتطبيق مبدأ التباعد الجسدي بمسافة مترين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن القرار يأتي بعد رصد الانخفاض الملحوظ في أعداد الإصابات المسجلة في الإمارات والذي جاء نتيجة نجاح الجهود المبذولة في عمليات التقصي وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة للكشف عن حالات الاصابات، إضافة إلى توفر لقاحات متعددة ضد فيروس "كوفيد - 19"، مضيفة أنه سيتم السماح بعدم ارتداء الكمامة عند ممارسة الرياضة في الأماكن العامة وفِي وسائل النقل الخاصة للقاطنين في المنزل نفسه، إضافة إلى مرتادي الشواطئ والمسابح المفتوحة والأشخاص المتواجدين بمفردهم في الأماكن المغلقة أو عند الحصول على خدمات شخصية في مراكز الحلاقة والتجميل والصالونات وكذلك في المراكز الطبية والعيادات عند التشخيص وتلقي العلاج.

وأشارت إلى أنه سيتم إلزام الجهات المحلية بوضع لافتات توضح الأماكن التي سيتم بها السماح بعدم ارتداء الكمامة والتقيد بتطبيق مبدأ التباعد الجسدي بمسافة مترين، مشددة على ضرورة التقيد بإرتداء الكمامة في الأماكن الملزم بها ارتداؤه حيث أكدت كافة الدراسات أن الكمامة كان من أهم الوسائل للوقاية من الفيروس كما سيتم تشديد الرقابة ومخالفة غير الملتزمين بالكمامات في الأماكن الملزم بها ارتداؤه.