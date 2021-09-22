تضاعفت واردات كوريا الجنوبية من القطط والكلاب هذا العام مقارنة بالعامين الماضيين، وسط إجراءات مكافحة فيروس كورونا التي ألزمت الأشخاص بقضاء أوقات أطول داخل المنازل.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن بيانات صادرة عن مكتب الجمارك الإقليمي في أنشيون، غربي سول، أن عدد القطط والكلاب التي تم جلبها إلى البلاد عبر شركات النقل الجوي بلغ 10241 في الفترة من كانون ثان/يناير إلى آب/أغسطس من هذا العام، بما فيها 7961 كلبا و 2280 قطة.

ويمثل هذا الرقم مجتمعا زيادة بمقدار الضعف عن واردات بلغت 5222 قطة وكلبا في الفترة نفسها من عام 2019، أي قبل الجائحة.