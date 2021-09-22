صعد مئات من المتظاهرين إلى درج نصب تذكاري استرالي، في احتجاج ضد التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا للعاملين في قطاع البناء.

واحتشد المتظاهرون أمام النصب التذكاري للحرب في ملبورن، اليوم الأربعاء، في اليوم الثالث من الاحتجاجات، التي يتم تنظيمها في المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة، التي كانت مدججة بالسلاح حاصرت المتظاهرين واعتقلت العديد منهم.

وقالت وكالة "أسوشيتيد برس" الاسترالية "إيه.إيه.بي" إن نائب رئيس وزراء ولاية فيكتوريا، جيمس ميرلينو، وصف الاحتجاجات بأنها "مخيفة بشكل لا يصدق وأعمال بلطجة من جانب مئات الأشخاص".

وأضاف ميرلينو "لن أصفها بأنها احتجاجات ، نظرا لأنها ليست احتجاجا. إنهم مجموعة من الغوغاء، يتصرفون بشكل إجرامي".

ونقلت الوكالة عن ميرلينو قوله إنهم يعرضون موظفي الصحة وأنفسهم وسكان ولاية فيكتوريا للخطر .

وكانت الحكومة قد أغلقت أمس الثلاثاء قطاع البناء، لمدة أسبوعين، معللة السبب في ذلك إلى العديد من حالات تفشي فيروس كورونا، التي لها صلة بالقطاع.

وسجلت ولاية فيكتوريا 628 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث حالات وفاة اليوم الأربعاء، وهي أعلى حصيلة يومية في التفشي الحالي.