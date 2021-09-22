قالت وكالة البيئة الأوروبية إن سكان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يستنشقون يوميا مستويات مرتفعة وغير مقبولة من المواد الملوثة المحمولة جوا.

ويستند بحث أعدته الوكالة إلى بيانات رسمية تعود لعام 2019 وأخرى مؤقتة لعام 2020، من 4500 محطة رصد في 40 دولة. وأفادت البيانات بأن معظم الدول تجاوزت الحدود القانونية لمادة رئيسية واحدة ملوثة للهواء، على الأقل.

ورغم ذلك، أظهرت بيانات 2020 الأولية تحسن جودة الهواء في أنحاء أوروبا. وأرجعت وكالة البيئة الأوروبية ذلك إلى القيود على الحركة التي فرضت بسبب تفشي وباء كورونا، وأيضا إلى الظروف المناخية المواتية وتراجع الانبعاثات.

ولكن هذه العوامل لم تقلل تماما من المخاطر التي تسببها الجسيمات الدقيقة والأوزون على مستوى الأرض، وكلاهما يمكن أن يهدد الصحة. والمخاطر أكبر في المدن الكبرى بسبب الانبعاثات الناجمة عن الحركة المرورية، والتي تحتوي على نسبة عالية من أكسيد النيتروجين.

ويصل تركيز الجسيمات الدقيقة إلى أعلى مستوى في أوروبا الوسطى والشرقية، وتتعرض المنطقتان بشكل أكبر لاستخدام الوقود الصلب في التدفئة المنزلية والصناعة. بينما يزيد تركيز الأوزون بشكل خاص في جنوب القارة.

وتقول وكالة البيئة الأوروبية إن تلوث الهواء يمثل أكبر خطر بيئي يهدد الصحة في أوروبا، حيث يتسبب في مشاكل صحية بالدورة الدموية والرئتين، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى الوفاة المبكرة في بعض الحالات.

ووفقا للتقديرات، تقف هذه الملوثات وراء أكثر من 400 ألف حالة وفاة سنويا في أنحاء أوروبا