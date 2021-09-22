يمثل تغير المناخ والاستغلال المفرط للثروات البيئية والتلوث البيئي عبئا غير مسبوق على البحار في جميع أنحاء العالم، حسبما يشير فريق مكون من أكثر من 150 عالما في التقرير الخامس عن حالة البحار الصادر عن خدمة "كوبرنيكوس" البحرية.

وبحسب التقرير، الذي نُشر اليوم الأربعاء، تتقلص المساحة الجليدية في القطب الشمالي بسبب احترار الأرض بسرعة تنذر بالخطر، حيث تم الوصول إلى مستوى قياسي منخفض من المساحات الجليدية هناك خلال العامين الماضيين. كما أشار العلماء في التقرير إلى أن ارتفاع مستوى سطح البحر وارتفاع درجة حرارة المياه من الأمور المثيرة للقلق أيضا.

وجاء في التقرير أنه خلال الفترة من عام 1979 حتى عام 2020 فقد الجليد البحري في القطب الشمالي مساحة تقارب ستة أضعاف مساحة ألمانيا. ومنذ عام 1979 انخفض الغطاء الجليدي بنسبة 89ر12% لكل عقد. وحذر العلماء المشاركون في إعداد التقرير من أنه إذا استمر الجليد البحري في القطب الشمالي في الذوبان، فيمكن أن يساهم ذلك في الاحترار الإقليمي، وتآكل سواحل القطب الشمالي، وتغيرات في أنماط الطقس العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن "كوبرنيكوس" هو برنامج مراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى استخدام عمليات الرصد عبر الأقمار الاصطناعية والقياسات على الأرض في مراقبة حالة الأرض والبحار والغلاف الجوي وكذلك تغير المناخ وعواقبه.