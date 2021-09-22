أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة الثالثة والثلاثين من البطولة العربية لكرة السلة للأندية أنه سيتم تطبيق إجراءات أمنية مشددة وبرتوكول طبي كامل خلال البطولة المقرر اقامتها في الفترة من 29 أيلول/سبتمبر حتى التاسع من تشرين أول/اكتوبر تحت رعاية نادى الاتحاد السكندرى المصري .

وذكر المركز الإعلامي للبطولة اليوم الثلاثاء أن البطولة التي يشارك فيها 18 فريقاً ستجرى وسط تدابير صحية صارمة من جانب اللجنة المنظمة ونادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحي، وحازم الرجال مدير البطولة.

وأوضح البيان أن اللجنة الطبية للبطولة ستطبق بروتوكول طبي متكامل سيتم إرساله لجميع البعثات المشاركة في المنافسات.

واتفقت اللجنة الطبية مع معامل متخصصة لإجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد وذلك حرصا علي سلامة جميع البعثات المشاركة.

ويخضع اللاعبون والمسؤولون لاختبارات دورية للكشف عن المصابين بفيروس كورونا، إضافة إلى استخدام وسائل نقل آمنة، مع التعقيم المنتظم لملاعب المباريات ، ومواقع التدريب، ومرافق الإعلام، وتخصيص أطقم طبية في الملعب خلال المباريات.