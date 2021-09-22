سجلت طروحات السندات الخضراء في بريطانيا رقما قياسيا مع اندفاع المستثمرين للاكتتاب في أهم طرح سندات للعام الحالي.

باعت بريطانيا سندات خضراء تستحق السداد عام 2033 بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني (7ر13 مليار دولار) وهي مبيعات قياسية لهذا النوع من السندات الذي تستخدم حصيلة بيعها في تمويل مشروعات صديقة للبيئة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سكوت فريدمان مدير محفظة استثمار في شركة نيوتن إنفستمنت مانجمنت التي تدير صناديق استثمار مستدام بقيمة 7ر1 مليار جنيه إسترليني القول "إنه تطور مهم للسوق والذي اعتقد أنه سيكون محفزا لمزيد من الطروحات في بريطانيا".

وفي حين تتزايد طروحات السندات والمنتجات المالية الصديقة للبيئة، حيث من المتوقع وصول إجمالي الطروحات في هذه الفئة إلى تريليون دولار خلال العام الحالي، فإن الطروحات بالجنيه الإسترليني تظل مجرد جزءا صغيرا من هذه السوق.

كما تعتزم بريطانيا طرح سندات أخرى لتلبية احتياجاتها التمويلية، لكنها تظل متأخرة في الدخول إلى السوق خلال العام الحالي حيث باعت دول أوروبية عديدة منها فرنسا وألمانيا وأيرلندا سندات خضراء في أوقات سابقة.