تعهد المتنافسون الأربعة في الانتخابات الرئاسية للحزب الليبرالي الحاكم الياباني اليوم /الأربعاء/ بمضاعفة ميزانية اليابان للأطفال إذا تم انتخابهم خلفًا لرئيس الوزراء الحالي يوشيهيدي سوجا، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للتعامل مع معدل المواليد المنخفض باستمرار.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن المرشحين-وزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا والوزير المسؤول عن جهود التطعيم الحالي تارو كونو والأمين العام التنفيذي للحزب الديمقراطي الليبرالي، سيكو نودا- اتفقا على الحاجة إلى إنشاء هيئة لتنفيذ السياسات المتعلقة بالأطفال.

وقالت وزيرة الاتصالات السابقة سناء تاكايشي إنها "ستفكر في إنشاء منظمة لتعزيز سياسات الأطفال بشكل فعال" دون الإشارة إلى الهيئة التي يسعى إليها المرشحين الآخرين.واحتلت اليابان مرتبة متدنية بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث الإنفاق العام على تعليم الأطفال، في حين أن معدل فقر الأطفال فيها لا يزال أعلى من المتوسط ​​بين أعضاء المنظمة.