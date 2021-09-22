قالت المفوضية الأوروبية إنها وقعت اتفاقية إطارية بشأن الشراء المشترك لعلاج بالأجسام المضادة أحادية النسيلة لمرضى فيروس كورونا (كوفيد19-).

وقالت المفوضية إن 18 دولة أوروبية شاركت في شراء 220 ألف علاج من العقار من شركة الأدوية "ايلي ليلي".

وسيتم تخصص العقار لمرضى كوفيد19- الذين لا يحتاجون للأوكسجين لكنهم في خطر من الإصابة بمرض خطير. ويعد المنتج مركبا من اثنين من الأجسام المضادة أحادية النسيلة، "باملانيفيماب" و"إيتيسيفيماب".

ويتم إنتاج الأجسام المضادة أحادية النسيلة في المختبرات وهي مخصصة لتحييد الفيروس بعد العدوى.

وتدرس وكالة الأدوية الأوروبية حاليا ما إذا كانت ستوافق على العقار الذي تنتجه شركة "إيلي ليلي".

يذكر أن المفوضية الأوروبية أبرمت تعاقدات بالفعل لشراء أربعة علاجات لكوفيد.19-