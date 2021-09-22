أعرب فيليبو جراندى المفوض السامي لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة في بيان وزعته مفوضية اللاجئين اليوم /الأربعاء/ في جنيف عما وصفه بالصدمة، من الظروف المزرية إلى يعيشها أكثر من 14 ألف هاييتى تحت الجسر الخرساني للطريق السريع في ديل ريو ( تكساس ) والذين وصلوا إلى هناك بعد رحلات شاقة، من عدد من البلدان في الأمريكيتين وقال إن عمليات طردهم الجارية حاليا دون فحص احتياجات الحماية لا تتفق مع المعايير الدولية وقد تشكل اعادة قسرية .

وطالب المفوض الأممي الولايات المتحدة برفع كامل للقيود السارية هناك منذ مارس 2020 وبشكل فورى، وقال إنها تستمر في حرمان معظم الأشخاص الذين يصلون إلى الحدود البرية الجنوبية الغربية للولايات المتحدة من أي فرصة لطلب اللجوء.