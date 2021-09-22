قالت سكرتارية منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (إبيك) ومقرها سنغافورة اليوم الأربعاء إنه على الحكومة " إعادة التفكير بشأن قواعد السفر العالمية" التي وصفتها " بالفوضوية".

وأضافت سكرتارية المنتدى، الذي يضم 21 دولة " الإجراءات الصحية واسعة النطاق ليست متسقة" مما يؤدي لأن يكون حتى السفر لأسباب ضرورية مرهقا" عما كان عليه منذ عقود.

ويشار إلى أن الكثير من الدول بالمنطقة سجلت خلال الأشهر الأخيرة أعلى حالات الوفاة والاصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة.

ولكن منتدى إبيك قال إن الأعداد " ارتفعت بغض النظر عن صرامة" القيود، ودعت الدول للعمل على "تنسيق" القواعد.

ويشار إلى أن الدول في أنحاء منطقة آسيا-المحيط الهادي قد فرضت قيودا حدودية أكثر صرامة من أي مكان أخر، مما أدى لتعافي أبطأ في عدد المسافرين.

على الرغم من أعداد المسافرين الدوليين بقيت عن أقل من 70% في أنحاء العالم خلال شهر تموز/يوليو الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فإن النسبة في منطقة آسيا-المحيط الهادي كانت 94%، وفقا لأحدث تقرير لرابطة النقل الجوي الدولي، التي تمثل نحو 300 شركة طيران تقل ثمانية من بين كل عشرة مسافرين في العالم.