توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أسرع من المتوقع، حيث بدأ يعود لمستوياته ما قبل ذروة جائحة كورونا منذ عام.

وقالت المنظمة في باريس التعافي الاقتصادي العالمي مازال قويا، في ظل دعم الحكومات والبنوك المركزية والتقدم في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا. ولكن لم يرتفع إجمالي الناتج المحلي العالمي ليصل لمستوى ما قبل جائحة كورونا، ومازال التعافي غير متساو، حيث تواجه الدول التي تخرج من الأزمة تحديات مختلفة".

وتوقعت المنظمة نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 7ر5% هذا العام وبنسبة 5ر4% خلال عام .2022 وتوقعت المنظمة نمو اقتصاد ألمانيا بنسبة 9ر2% هذا العام وبنسبة 6ر4% عام .2022

وقال الامين العام للمنظمة ماثياس كورمان " ضمان استمرار التعافي وامتداده يتطلب اتخاذ إجراءات على عدة أصعدة من برامج التطعيم الفعالة في أنحاء البلاد إلى استراتيجيات الاستثمار العامة المنسقة لبناء من أجل المستقبل".