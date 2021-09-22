قررت الحكومة التايلاندية اليوم الأربعاء تأجيل خطط إعادة فتح العاصمة بانكوك وبعض المدن الكبرى الأخرى في تايلاند أمام الوافدين الأجانب حتى نوفمبر المقبل، بسبب انخفاض معدلات التطعيم ضد كوفيد-19 مقارنة بالأهداف التي حددتها الحكومة.

وقد صرح مسؤولون تايلانديون في وقت سابق من هذا الشهر بأنهم يخططون للترحيب بالسياح الذين تم تطعيمهم دون حجر صحي في المدن الرئيسية بما في ذلك بانكوك وهوا هين وباتايا وتشيانج ماي اعتبارا من الشهر المقبل لإحياء قطاع السياحة الحيوي في البلاد.

غير أن رئيس هيئة السياحة في تايلاند، يوثاساك سوباسورن، قال إن "المدن التي استهدفناها لم تصل إلى 70 بالمئة من معدلات التطعيم ولذا يتعين علينا تأجيل الموعد حتى نوفمبر"، حسبما أوردت صحيفة /بانكوك بوست/ التايلاندية.

وأظهرت بيانات حكومية أن 44 بالمئة من سكان بانكوك تلقوا جرعتين من اللقاح حتى الآن. وبشكل عام ، قامت تايلامد بتطعيم 22 بالمائة من 72 مليون شخص يعيشون في البلاد.

وحتى الآن، تم فتح باب السياحة الدولية فقط في جزيرتي ساموي وفوكيت.