ربما تباع أكثر الألعاب انتشارا بين الأطفال في موسم العطلات المقبل، والتي تتنوع بين الألعاب القديمة المفضلة والألعاب الرخيصة التي تم الترويج لها على موقع تيك توك، في وقت أقرب كثيرا نتيجة لتعطل سلسلة التوريد العالمية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن خبراء صناعة الألعاب قولهم إن نقص العمال في الصين ونقص الحاويات والاختناقات في تحميل الحاويات في السفن، كلها عوامل تسهم في نقص الألعاب. وقد يتسبب هذا في جعل الأمر أكثر صعوبة أو أعلى سعراً بالنسبة للآباء للقيام بالتسوق أثناء الإجازة.

ومن المؤكد أن تكون الإمدادات محدودة حتى يوم الجمعة الأسود، وهو يوم التسوق المزدحم بعد عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.