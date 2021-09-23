رغم عدم انتماء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لعالم الموضة والأزياء، بل وأنه غالبا ما كان يتم انتقاد إطلالاتها، إلا أن شعبيتها وصلت إلى كبار مصممي الأزياء الفرنسيين.

وأعرب مصمم الأزياء الفرنسي الشهير جون بول جوتييه عن حزنه لمغادرة ميركل منصبها، وصرح بأنه يرى أن انتهاء فترة ولاية ميركل في المستشارية يعد أمرا محزنا بعض الشيء.

وقال جوتييه 69/ عاما/ لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالعاصمة برلين: "اعتقد أنه من المحزن أن تذهب"، مؤكدا أنها تتمتع بصورة جيدة للغاية في فرنسا، وقال: "إننا نحبها".

وأضاف المصمم الفرنسي الشهير أن ميركل تتصف بالوضوح والمباشرة.

وحل جوتيه مساء أمس الأربعاء ضيفا بعرض أول بمسرح "فريدريش شتات بالاست" وسط العاصمة برلين.

وقال إنه يعجبه في برلين طبيعة الحياة وأنها أكثر راحة من باريس.