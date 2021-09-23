أكد الشاعر الأردني، عمر أبو الهيجاء، أنه يقف إجلالاً للأشكال الشعرية جميعها ، مشيرا إلى أن الشعر العربي لايزال يحافظ على مكانته وسيبقى ديوان العرب بلا منازع.

وقال أبو الهيجاء " في تصريحات عبر الإنترنت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الشعر يدخل في جميع الأجناس الإبداعية من رواية وقصة وسينما ومسرح ولوحة ، مؤكدا أن الشعر مازال معافى ولا يمكن أن يحل مكانه أي جنس آخر.

وحول رؤيته لما يثار من أن هذا العصر هو زمن الرواية، قال أبو الهيجاء إن كان حضور الرواية في المشهد الإبداعي أصبح متزايدا وطاغيا ، فإن ذلك لا يعني أنها استطاعت كما يقول النقد العربي أن تنزل الشعر أو تنحيه جانبا لتتربع مكانه ".

وحول رؤيته لمكانة الشعر العربي في المشهد الشعري العالمي، قال إن الحركة الشعرية العربية لها حضور لافت في المحافل الدولية وأن هناك أسماء عربية مهمة وبشكل فردي استطاعت أن تحظى بمكانة وشهرة عالمية كبيرة.

وأكد أن "الحركة الشعرية العربية متقدمة ويشار إليها وهناك العديد من التجارب الشعرية لها مكانة مرموقة وترجمت أعمالهم إلى أكثر من لغة غربية".

وكان أبو الهيجاء أصدر ديوانا جديدا مؤخرا بعنوان "سـردٌ لعائلة القصيدة " ، وهو الديوان الحادي عشر له منذ صدور ديوانه الأول " خيول الدم" سنة .1989