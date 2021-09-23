كشفت الممثلة الأميركية أوما ثورمان أنها أجهضت في بدايات شبابها، موضحة في مقالة أنها قررت أن تفشي "السر الأكثر قتامة" في حياتها

وقررت الممثلة البالغة 51 عاما نجمة فيلمي "بلب فيكشن" و"كيل بيل"، أن تكشف عبر صحيفة "واشنطن بوست" للمرة الأولى عن هذه التجربة

وتحظر ولاية تكساس المحافظة منذ الأول من أيلول/سبتمبر أي عملية إجهاض بعد الأسبوع السادس من الحمل، حتى في حالات سفاح القربى أو الاغتصاب.

وبعد حوالى نصف قرن على إقرار المحكمة العليا الأميركية حق الأميركيات في الإجهاض، لا يزال هذا الموضوع حساسا في الولايات المتحدة حيث تجرؤ قلة من النساء الشهيرات على المجاهرة بأنهن خضعن لعمليات إجهاض.

وأكدت ثورمان أن "الإجهاض في هذه السن كان أصعب قرار في حياتي وقد تسبب لي بألم عميق وحزن لا أزال أشعر به حتى اليوم".

لكنها أكدت أنها "غير نادمة" على الإجهاض لأن ذلك فتح أمامها "الطريق لعيش حياة مليئة بالسعادة والحب".