سوف يتعين على شركات التأمين في أوروبا الاستعداد لمتطلبات رأس مال أعلى على المدى الطويل بسبب استمرار انخفاض معدل الفائدة.

و اقترحت المفوضية الأوروبية مراجعة رأس المال الوارد في التوجيهات ذات الصلة بلوائح التأمين في الاتحاد الأوروبي وقواعد المراقبة. وهذا يشمل طريقة حساب جديدة لتطور معدل الفائدة المتوقع، مما سوف ينتج عنه التزامات جديدة لشركات التأمين بشأن أموالها.

وبما أن وضع الأسواق المالية تغير بسبب انخفاض معدلات الفائدة، من المرجح أن يؤدي ذلك لارتفاع المخاطر بالنسبة لشركات التأمين.

ويهدف مقترح المفوضية، من بين أمور أخرى، ضمان أن تبدأ شركات التأمين في الاحتفاظ بمزيد من رأس المال من أجل أن تتمكن بالفعل من الإيفاء بتعهداتها طويلة المدى مثل سياسات التأمين على الحياة لعملائها.

وعرضت المفوضية اليوم توجيهات بشأن تسوية الشركات المتعثرة، التي تتبنى جزئيا قواعد على مستوى الاتحاد الأوروبي.