بات بمقدور أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وأندية دوري الدرجة الأولى (شامبيونشيب)، تجهيز مناطق وقوف للجماهير في الملاعب ابتداء من الأول من كانون ثان / يناير المقبل، وذلك كجزء من برنامج تجريبي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن هيئة سلامة الملاعب الرياضية، كشفت عن خططها في بيان

ويأتي إدخال مناطق للوقوف في ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز والدرجة الاولى، لينهي حظرا دام لمدة 25 عاما .

وسيكون على الأندية أن تتقدم بطلب الالتحاق بالبرنامج في موعد أقصاه السادس من تشرين أول / أكتوبر المقبل، وفي حال تم الموافقة ، ستكون قادرة على تجهيز مناطق وقوف في ملاعبها ابتداء من يوم رأس السنة الجديدة وحتى نهاية الموسم الجاري.

وذكرت هيئة سلامة الملاعب الرياضية أن المشروع سيتم تقييمه بشكل مستقل، مع بقاء المقاعد في باقي مناطق الملاعب.

وتم منع مناطق الوقوف في الملاعب فيما يعرف الآن بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى (شامبيونشيب) بموجب قانون تم تمريره في أعقاب كارثة هيلزبرة عام 1989 والتي راح ضحيتها 97 مشجعا لليفربول.

وتأتي عودة مناطق الوقوف المرخصة في الملاعب، عقب أبداء الحكومة التزامها بهذا الأمر في الانتخابات العامة التي جرت عام 2019، وهي خطوة تحظى بدعم من مختلف الأحزاب.

وقال نايجل هدلستون، وزير الرياضة : "كنا واضحين تماما بأننا سنعمل مع الأندية والجماهير على أن يتم توفير مناطق وقوف آمنة في الملاعب، بشرط تقديم ما يؤكد أن تثبيت المقاعد مع حواجز سيكون له تأثير إيجابي على سلامة الجماهير".

وأضاف: "مع اكتمال البحث المستقل الذي أجريناه، وعودة الجماهير إلى الملاعب في جميع أنحاء البلاد، فإني أعتقد أن الوقت الحالي هو المناسب لإحراز تقدم، أتطلع لسماع وجهة نظر الأندية التي تريد الانضمام إلى برنامجنا، وذلك في النصف الثاني من هذا الموسم".

وسيكون على الأندية أن تستوفي بعض المعايير للحصول على الموافقة.

وتتضمن تلك المعايير توفر البنية التحتية الضرورية في المناطق الداخلية والخارجية للملعب، مما يسمح للجماهير بالجلوس أو الوقوف في تلك المناطق مع عدم تثبيت المقاعد في وضع مرتفع او منخفض ، لضمان الا يؤثر ذلك على الرؤية بالنسبة للجماهير الأخرى بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة مما يوفر قاعدة للسلوك للجماهير الواقفة واستشارة المجموعة الاستشارة للسلامة ذات الصلة.