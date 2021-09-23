كشفت شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت كورب عن نسخة جديدة من الكمبيوتر اللوحي سورفيس يحتوي على شاشة أكبر ومعالج أسرع من إنتاج شركة أشباه الموصلات الأمريكية إنتل كورب، بهدف تعزيز وجودها في سوق معدات الكمبيوتر.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إعلان مايكروسوفت عن الجهاز الجديد سورفيس برو8، قبل موسم عطلة عيد الميلاد تبدو محاولة لمنافسة الأجهزة المماثلة من إنتاج آبل وسامسونج إلكترونيكس وجوجل.

وفي حين كان بعض المستهلكين ومحللي قطاع التكنولوجيا متشككين في دخول مايكروسوفت إلى سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصي بعد عقود من التركيز على البرمجيات، حققت الشركة الموجود مقرها في ولاية واشنطن زيادة في أرباحها وحصتها السوقية.

ويحتوي الجهاز الجديد سورفيس برو8 معالجات وبطاقات رسوم جديدة تقول شركة مايكروسوفت أنها ستؤدي إلى زيادة سرعة عمل الجهاز بنسبة 40% وعرض الرسوم بنسبة 70%. كما تزيد شاشة الجيل الجديد من الكمبيوتر اللوحي بنسبة 11% إلى 13 بوصة.