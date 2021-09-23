أعلن فريق هاس المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1-، في بيان له اليوم الخميس، عن استمرار الثنائي مايك شوماخر ونيكيتا مازبين في قيادة سيارات الفريق العام المقبل.

شوماخر البالغ من العمر 22 عاما، هو أحد أبناء أكاديمية فيراري كما أنه نجل أسطورة سباقات فورمولا1- وبطل العالم سبع مرات سابقا مايكل شوماخر.

فيما يعد والد مازبين، ديمتري مازبين، أحد المستثمرين الرئيسين في الفريق، وتأتي خطوة تجديد عقده في وقت مثالي بالنسبة للسائق البالغ من العمر 22 عاما والذي يستعد لسباق على أرضه في سوشي بروسيا.

ولم يتمكن الثنائي، شوماخر ومازبين، من تحقيق أي نقطة حتى الآن في سباقات الموسم الجاري، في الوقت الذي كان أفضل مركز تم تحقيقه هو الثاني عشر والذي تواجد به شوماخر في سباق المجر.

ويأمل الفريق في التطور مع حلول عام 2022، وذلك من خلال التغييرات الشاملة في القواعد.

وقال جينتر شتاينر رئيس فريق هاس: "كنا نعلم جيدا ضرورة الاستمرارية خلف عجلة القيادة في عام 2022، وأنا سعيد بالتأكيد بأن مايك شوماخر ونيكيتا مازبين سيتواجدان مع فريق هاس العام المقبل".

وأضاف: "لقد أتاح عام 2021 الفرصة للسائقين للتعرف على أجواء فورمولا 1- وهم كسائقين شباب تعلما الكثير في هذا العام، لقد كان موسما صعبا بالتأكيد مع الحزمة التي كانت متوفرة لدينا، لكنهما عملا بشكل جيد وواصلا التحدي".

وتابع: "الآن نحن نتطلع لموسم 2022، ونثق في أنه يمكننا المضي قدما كفريق واحد وأن نمنح مايك ونيكيتا حزمة تنافسية أفضل لكي يقوما بخطوة مهمة في مسيرتهما في فورمولا1-".

وقال شوماخر إنه يعيش حلمه بالمنافسة في سباقات فورمولا1- ، معربا عن ثقته في أن العام المقبل سيكون أفضل لفريقه الذي سيقاتل من أجل الحصول على النقاط على حد وصفه.